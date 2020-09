Grande Fratello Vip, Amedeo Goria e il gelo in diretta con la figlia Guenda: "Scappato", Signorini infierisce, Maria Teresa Ruta piange

22 settembre 2020 a

Amedeo Goria "è fuggito da sua figlia". Alfonso Signorini infierisce su Maria Teresa Ruta in lacrime al Grande Fratello Vip: è appena andato in scena l'incontro (a distanza) tra il giornalista Rai ed ex marito della presentatrice e la loro figlia Guenda, anche lei concorrente insieme alla madre del reality di Canale 5. Un faccia a faccia ad alto tasso emotivo concluso però bruscamente da Amedeo Goria, letteralmente scappato a gambe levate. Il loro rapporto è stato difficile fin dai primi anni, come confermato da Goria: "Io forse ero inadeguato, Maria Teresa può confermare, al discorso matrimoniale e come papà quando eri piccola. Poi ho tentato di rimontare". "Siamo orgogliosi di Guenda e ti vogliamo tanto bene", ha aggiunto tra le lacrime. Guenda si è scusata per aver parlato male di lui con i coinquilini, ammettendo però di sentirsi talvolta indesiderata, come quando ha scoperto che il padre le aveva lasciato fuori casa i suoi vestiti.

Quando Amedeo le confessa di essere orgoglioso di lei, ecco la fuga precipitosa e inaspettata del papà, che Goria ha motivato parlando di "tempi televisivi". Guenda resta di sasso, così come Signorini che sottolinea la scelta del celebre giornalista di "scappare dalla figlia". "Lo fa perché non riesce a far uscire le parole dal cuore", ha spiegato la Ruta, emozionata, dando la colpa al padre di Amedeo, "distante".

