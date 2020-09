Uomini e Donne, "orgasmo" in diretta per Gemma Galgani: "Bacio umido, presa da dietro, si è allungato". Il delirio

23 settembre 2020 a

I doppi sensi viaggiano a Uomini e Donne, dove Gemma Galgani è come sempre la protagonista indiscussa insieme a Tina Cipollari, e con Maria De Filippi a fare da spalla. Rigorosamente su Canale 5. “C’è stato un bacio umido e l’ha presa da dietro”, ha dichiarato maliziosamente la conduttrice per introdurre la dama torinese, che ha iniziato a frequentarsi con il 61enne Paolo. “Non fraintendete, era un massaggio per scrocchiare la schiena però ha sentito passionalità”. Ed ecco che la serie di doppi sensi è iniziata: “Sono stata bene perché si è allungato”, ha dichiarato Gemma che poi ha risposto alla faccia incredula di Tina: “Cosa hai capito? Il collo intendo, la schiena si è stesa e ho dormito bene. Mi ha massaggiata tutta…”. Allora la De Filippi ha fatto entrare Paolo, che ha mostrato a tutti che tipo di massaggio ha mandato in estasi la Galgani: “No, non è come ieri… oh, adesso l’ho sentito!”. Battuta servita su un piatto d’argento alla Cipollari: “Ha raggiunto l’orgasmo!”. Poi la temperatura si è raffreddata a causa del corteggiatore: “Per me era un bacio a stampo. Se volevo baciarla, le davo un bacio vero. Non è che uno deve per forza avere voglia. Eravamo sul portone di un albergo e non mi piaceva”.

