Barbara D'Urso nella "top ten" delle più influenti: il peso di Carmelita, un riconoscimento clamoroso

Tra le dieci donne più influenti. Vanity Fair, in un numero speciale, inserisce Barbara d’Urso nella super classifica. E l’artista contemporaneo Francesco Vezzoli la ritrae nei panni Madame Jeanne Bécu, contessa du Barry. Una foto che ha già fatto il giro della Rete, diventando virale ovunque.

Mettetevi comodi: gli show della d’Urso, veri e propri format copiati ovunque, sono pazzeschi. Gli ingredienti sono tanti: scoop, interviste, grandi esclusive, filmati montati con attenzione e precisione ed un fiume di notizie. Una sola parola d’ordine: diretta. Gli ascolti sonno altissimi in tv e con un’eco assurdo sui social, dove la conduttrice vola.

Barbara d’Urso, che conta tre programma in diretta all’attivo, agguanta un altro primato dopo quello di pochi mesi fa quando il Corriere della Sera le aveva conferito il podio come donna più influente della tv dell’ultimo decennio. “Sono in diretta sei giorni su sette da ormai 12 anni”, dice la d’Urso che anche nelle ultime puntate ha raggiunto picchi del 25% di share.

