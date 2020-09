Myrta Merlino a L'aria che tira: "Soldi o forbice?". Euro in mano, ecco come spiega il Recovery Fund

24 settembre 2020 a

“Forbici o Recovery Fund?”. Myrta Merlino decide di fare un gioco con Carlo Cottarelli nel corso della puntata de L’aria che tira. La conduttrice di La7 apre il collegamento con l’economista presentandosi con alcune banconote in una mano e le forbici nell’altra: “Qua arriveranno un sacco di soldi, però dobbiamo capire cosa ci conviene finanziare e cosa invece tagliare”. Cottarelli si presta al gioco, a partire da quota 100: “Soldi o forbice? No, io non metterei altri soldi nel fondo pensionistico”. Poi passa al reddito di cittadinanza: “È una cosa necessaria, ci vuole un minimo di sostentamento garantito dallo Stato, però il modo in cui è stato fatto non è quello giusto. Quindi in questo caso non si tratta di tagliare, ma di sistemare”. Infine sulla riforma dell’Irpef, annunciata anche dal premier Giuseppe Conte: “Siamo d’accordo che si debba farla, ma ciò non può avvenire con i soldi del Recovery Fund, deve essere una cosa finanziata con fondi permanenti. Ce la faranno? Qualcosa sarà fatto quest’anno - è la chiosa di Corratelli - ma niente di particolarmente grosso. E poi oltre a tagliare si dovrà semplificare l’Irpef, le tasse non solo sono alte ma anche molto difficili da pagare”.

