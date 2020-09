Grande Fratello Vip, "vai più giù": Patrizia De Blanck accerchiata a 75 anni, sfugge una frase da censura

25 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck non smette di stupire al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A 75 anni la contessa si è messa in gioco alla grande nella casa più spiata d’Italia, al punto da non sottrarsi nemmeno ad un ballo “bollente” con tutti i concorrenti uomini. Il siparietto è diventato subito virale sui social, dove la De Blanck è già considerata un punto di riferimento all’interno di questa edizione. La contessa si è infatti lasciata accerchiare e divertita si è unita alla festa. C’è anche chi l’ha invitata ad andare “più giù”, ma a tutto c’è un limite. Tra l’altro la De Blanck questa settimana risulta essere tra i primi tre Vip preferiti: nel sondaggio di Reality House ha raccolto il 10 per cento di consensi su 17 concorrenti, meglio di lei soltanto Franceska Pepe (14%) e Massimiliano Morra (12%).

