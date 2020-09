Elisabetta Gregoraci, seno nudo al Grande Fratello Vip: Myriam Catania nel panico

25 settembre 2020 a

a

a

Sempre, solo Elisabetta Gregoraci. La regia del Grande Fratello Vip segue ogni sua mossa, in attesa di qualche momento piccante, e l'ex di Flavio Briatore non delude quasi mai. Questa volta il momento clou arriva durante le prove di una coreografia, con la splendida showgirl e attrice calabrese, 40 anni, che viene sorpresa dalla canottiera nera troppo aderente: il seno per un attimo fa capolino, ed è panico generale,

Prima viene messa all'angolo, poi il "raptus": Gregoraci-Petrelli, in piscina succede di tutto | Guarda

Myriam Catania è la prima ad accorgersi delle difficoltà dell'amica e si affretta ad avvicinarsi a lei, forse per coprirla dall'obiettivo indiscreto della regia. Poi fortunatamente Ely riesce a ricomporsi. Troppo tardi però, perché il brevissimo filmato fa il giro del web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.