Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco incontra il fidanzato in giardino: "Basta col passato", messaggio in codice?

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco è sul divano, parte una canzone. L’attrice scoppia in lacrime: "C’è una persona che ti vuole davvero bene”, dice Alfonso Signorini. Ad attenderla in giardino c’è il suo attuale compagno, Giuliano. I due non possono abbracciarsi, devono tenere la distanza ma l’emozione si percepisce. I due si conoscono dai tempi della scuola. Lui è stato il suo primo fidanzato. Si sono ritrovati dopo anni. Gabriel Garko vede tutto da uno schermo: si emoziona anche lui. “Basta con il passato” dice il compagno, probabilmente riferendosi all’attore, coinquilino ed ex fidanzato di Adua, Massimiliano Morra, con cui negli ultimi giorni sembra esserci una calma forse solo apparente. Ma forse il riferimento è legato alle confessioni notturne sulla presunta setta. Come dire: vai avanti senza voltarti indietro. Potrebbe essere questa un’interpretazione di quei messaggi in codice.

L’incontro prosegue tra le emozioni che volano. “È l’uomo della tua vita?” chiede Alfonso. “Si” dice Adua. “Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa cosa, sarà anche perché mi sto avvicinando ai trenta” dice l’attrice. Giuliano sembra darle certezze, anche per lui Adua è la donna della sua vita. “Sei venuta qui per sentirti libera, quindi sentiti libera” dice prima di andare via.

