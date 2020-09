Grande Fratello Vip, lite furibonda per un kiwi marcio: "Bugiarda, capra". Stefania Orlando contro la Pepe

27 settembre 2020 a

Ludovico Ariosto avrebbe detto: “L’Orlando furiosa”. Già perchè le scintille nella casa del Grande Fratello Vip non mancano. Accade di tutto. Tra Franceska Pepe e Stefania Orlando la situazione precipita e la domenica diventa bestiale. A tavola la Pepe dice di aver poco cibo nel piatto, ma gli inquilini le fanno notare che non è affatto così. Interviene Tommaso Zorzi che le fa capire con calma di adeguarsi, arrangiandosi un po’, visto che nel frigorifero c’è poca roba. Ma, durante la discussione, arriva Stefania Orlando. Che tuona: “Mo te lo magni". Francesca Pepe si difende. E dopo poco scoppia il caos. “Hai preso un kiwi, l’hai lasciato in camera e l’hai lasciato marcire, quindi hai consumato il cibo ingiustamente. Prima guardati te”, dice FrancesKa alla Orlando. Che replica: “Questo non è un kiwi marcio. Non venire a litigare con me perché ci perdi. Vola basso. Mi hai accusata: bugiarda, capra, capra..”.

