Grande Fratello Vip, raptus di Patrizia De Blanck: "Elisabetta Gregoraci? Non se la inc*** nessuno"

Elisabetta Gregoraci è una delle grandi attrazioni di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è ben inserita all’interno della compagnia rinominata “stanza arancione” e che comprende tutti i più giovani e “fighi” della casa. Ovviamente tra questi rientra Pierpaolo Pretelli, che non ha nascosto di provare un interesse serio e sincero per la Gregoraci, dopo averla puntata ben prima di entrare nel reality. I due a piccoli passi si sono avvicinati e sono sempre più complici: i loro fan sui social non aspettano altro che un bacio vero, dopo quello per gioco della settimana scorsa. Intanto Patrizia De Blanck da vera primadonna non sembra gradire particolarmente la presenza della Gregoraci: “Non se la inc*** nessuno”, ha detto con il solito “garbo” in una conversazione con Fulvio Abbate. Tra l’altro non è la sola uscita stravagante della contessa, che ha anche sostenuto di essere la protetta del GF Vip perché “senza di me addio share”. In realtà fuori dalla casa uno dei maggiori argomenti di discussione è proprio il flirt tra Elisabetta e Pierpaolo.

"Farà di tutto per baciarla". Pretelli, l'assalto alla Gregoraci è programmato? Un (grosso) sospetto sul GF Vip

