Live-Non è la d'Urso, Alessia Logli commuove: "Io, figlia di Roberta Ragusa. Credo sia ancora viva"

Francesco Fredella 27 settembre 2020

“Inizialmente quando mia madre è scomparsa mi sono appoggiata a mio padre. Mi hanno aiutato anche i miei nonni”: Alessia Logli racconta così a Live-Non è la d'Urso gli ultimi anni difficilissimi. Alessia è la figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli, in carcere con l’accusa di aver ucciso sua moglie (di cui non è mai stato ritrovato il corpo). Ha 19 anni, è una bellissima ragazza. Alta 180 centimetri e con una carriera da modella dietro l’angolo. La sua vita è cambiata da quando sua madre è scomparsa. Ora suo padre Antonio Logli vuole sposare Sara, la storica tata di casa, per anni sua amante. La proposta di matrimonio è avvenuta in carcere: lui le ha regalato un anello di plastica. Lei ha detto sì. Ma cosa può essere accaduto a Roberta Ragusa? “Ho sempre avuto tanti dubbi, ma non mi sono mai data una risposta. Finché non ho la prova che sia morta credo che sia ancora viva”, racconta Alessia. La d’Urso si commuove. Un’intervista difficilissima, ma che la conduttrice porta avanti sapientemente e con estrema delicatezza. “La vita senza mio padre, in carcere da luglio, è più difficile di prima. Sono felice se sposerà Sara”, conclude Alessia.

