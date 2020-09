Grande Fratello Vip, dopo il nudo integrale la crisi di nervi per Myriam Catania: momenti di panico nella casa

28 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 - i crolli emotivi non mancano mai. Stavolta è successo a Myriam Catania, che ha avuto un brutto risveglio dopo un fine settimana di grande divertimento con gli altri inquilini della casa. Tra l’altro proprio lei sabato notte si era resa protagonista di un momento a dir poco hot: si era spogliata davanti alle telecamere come se fosse a casa sua, mostrando il petto nudo a favore di telecamera per diversi secondi prima che la regia censurasse tutto. “Voglio andare a casa, mi dovete nominare tutti stasera”, ha tuonato la nipote di Simona Izzo, che ha poi cercato conforto in Stefania Orlando. “Voglio andare da Jaques. Ho capito un sacco di cose, dovevo un attimo allontanarmi dalla mia realtà”, ha dichiarato Myriam prima che gli altri concorrenti provassero a farla ragionare. “Io conosco la tua situazione ma ora comincia il gioco - le ha replicato la Orlando - è una prova con te stessa e non puoi lasciarla, non è date. Non dire ancora niente a nessuno, dormici su stanotte”. In un primo momento la Catania ha reagito male (“pensavo mi appoggiassi…”), dopodiché si è convinta a continuare: “Odio mollare”.

