Grande Fratello Vip, mossa proibita sul lato B di Elisabetta Gregoraci: il raptus di Pretelli, ecco il video

28 settembre 2020 a

“Se reagisce così a un bacio a stampo come potrebbe reagire dopo un limone?”. È la domanda che in molti si pongono dopo aver visto l’ultimo “ballo proibito” di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Sta nascendo una coppia al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5? Così sembrerebbe: i due sono inseparabili all’interno della casa, dove la tensione sessuale sta aumentando a dismisura. L’ex moglie di Briatore sta cercando di non lasciarsi andare completamente, ma è evidente che è presa quanto Pretelli, che ormai non fa niente per nascondere l’infatuazione. Basta vedere cosa è accaduto oggi pomeriggio: i due stavano provando il ballo in vista della puntata di stasera e hanno dato vita ad uno spettacolino niente male. Lui ha appoggiato le mani sul didietro di lei, dopodiché entrambi si sono abbassati per una presa e i volti si sono incontrati in un innocente bacio a stampo. Che però tanto innocente per Pretelli non deve essere stato, a giudicare dalla “protuberanza” che è spuntata dal costume e che ha fatto scalpore sui social.

La Gregoraci lo sfiora col lato B, Pretelli non si trattiene: i pantaloncini si... gonfiano, ecco le foto-bomba | Guarda

