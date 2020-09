Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Conversazioni private con Pretelli", rivolta in regia per i microfoni elusi

30 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è uno dei principali argomenti di discussione, non a caso Alfonso Signorini non manca mai di trattarlo durante le puntate su Canale 5. C’è però una protesta che monta tra gli spettatori del live del reality: perché ogni volta che la Gregoraci e Pretelli si appartano per parlare non si sente mai niente? Per regola quando si conversa i concorrenti devono sempre indossare i microfoni, eppure il GF Vip non ha mai redarguito i due per le “scappatelle” notturne in cui non li portano mai e di conseguenza non permettono di capire cosa dicono, se non tramite il labiale. Che però a volte risulta ugualmente incomprensibile, come nell’ultimo caso che ha fatto scoppiare la protesta contro la regia, quando Elisabetta e Pierpaolo si sono parlati due volte nell’orecchio senza che emergesse una singola parola. I fan della coppia inizia ad essere molto frustrata per l’incapacità di seguire i discorsi privati dei due che non dovrebbero essere tali.

