Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: "Ho pianto anche io", il ricordo drammatico in diretta Rai

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone è tornata a parlare della strage di Corinaldo, ovvero di quella serata in discoteca per il concerto di Sfera Ebbasta che è finita in tragedia. “Ho pianto anche io”, ha confessato la conduttrice davanti al padre di una delle sei vittime causate dal crollo di una balaustra dopo che un gruppo di ragazzi aveva spruzzato dello spray al peperoncino con l’intento di rubare, innescando una fuga di massa verso le uscite di sicurezza che è terminata in tragedia. In studio con la Bortone c’era il padre della vittima più giovane, la 14enne Emma Fabini. “Dicci qualcosa di lei”, l’ha esortato la conduttrice. E lui non si è sottratto, pur trattenendo a fatica le lacrime.

