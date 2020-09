Oggi è un altro giorno, "Anna Falchi? Sindrome della filippina": il fidanzato la sfotte, la Bortone lo gela

29 settembre 2020 a

Gelo a Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Raiuno condotto da Serena Bortone. In studio c'è Anna Falchi e in collegamento il suo compagno, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri. A breve i due andranno a convivere e proprio Ruggeri si è lanciato in una battuta sulla fidanzata, descritta come una maniaca dell'ordine e della pulizia: "Ha la sindrome delle filippine", ironizza l'onorevole, sottolineando come si dedichi a rassettare casa fin dall'alba.

Un po' come Mara Venier, stando a quanto confessato dal compagno della signora di Domenica In, Nicola Carraro. ha concluso. Peccato che alla Bortone non si andata giù la battuta: "Per prima cosa non tutte le filippine puliscono casa", ha ripreso Ruggieri davanti agli occhi di una sorpresa (e sorridente) Falchi.

