È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici spiazzata in diretta: "Pensavano fosse una gag, invece...", se la prende con Alfio

Piccolo contrattempo a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Un imprevisto legato al bello della diretta che ha divertito sia la conduttrice che le ospiti, quattro nuove cuoche giovanissime, definite "le piccole donne". Le cuoche dovevano realizzare una ricetta con i funghi porcini, arricchendoli con delle salse particolari. Ed è qui che arriva l'inconveniente: il cesto dei funghi porcini era sparito. Le ragazze hanno pensato, in un primo momento, che fosse una gag studiata dagli autori della trasmissione. E invece no. “Rido perché sono spariti i funghi e le ragazze pensavano fosse uno sketch!”, ha rivelato Antonellina. Chi è stato allora a portare via il cestino? Alfio, ospite fisso del programma, che affianca la conduttrice ogni giorno. Fortunatamente le protagoniste della puntata sono riuscite a concludere la ricetta, anche se con qualche fungo porcino in meno. Prima di accogliere il nuovo cuoco, però, la Clerici ha voluto fare una raccomandazione al suo tuttofare: "Alfio fai il bravo!".

