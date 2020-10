Tu si que vales, Rudy Zerbi travestito da donna: "Sto bene così?", imbarazzo per Maria De Filippi

03 ottobre 2020 a

a

a

“Sono andato dal parrucchiere perché stasera abbiamo un appuntamento importante”. Così Rudy Zerbi ha rilanciato sui social un fotomontaggio per sponsorizzare la nuova puntata di Tu si que vales. Il programma di Maria De Filippi sta riscuotendo un grandissimo successo come tutti gli anni ed è diventato un punto di riferimento per il sabato sera: in una stagione autunnale in cui Mediaset ha fatto fatica con diversi programmi, Tu si que vales è sempre oltre il 20% di share. Grandi risultati che dipendono anche dal cast eccellente assemblato dalla De Filippi: oltre al solito Zerbi, ci sono anche Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Uno squadrone difficile da battere nella gara degli ascolti anche da un altro mostro sacro del calibro di Milly Carlucci, che pure è partita molto bene con Ballando con le stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.