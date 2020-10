Stasera Italia, Nino Cartabellotta fissa la linea Maginot dopo l'aumento dei contagi da coronavirus

03 ottobre 2020 a

I contagi da Coronavirus aumentano. Qual è il confine che non deve essere superato? Se lo chiede Veronica Gentili conduttrice di Stasera Italia, in onda su Retequattro. Questa sera, nel talk quotidiano, tra gli ospiti c'era Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. L'ospite, interrogato sull'emergenza coronavirus, ha spiegato qual è il vero rischio che non bisogna affrontare dopo l'ultima impennata di contagi.

"Abbiamo verificato che i casi nell'ultima settimana dell'epidemia sono arrivati oltre le 12 mila unità e negli ultimi 4 giorni se ne sono aggiunti quasi diecimila. Siamo in una fase di ascesa importante per la curva epidemica. Il pericolo di questi numeri sono le conseguenze sul progressivo seppur lento occupazione a livello ospedaliero e, in minima parte, nelle terapie intensive", ha spiegato Cartabellotta.

