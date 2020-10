Che Tempo Che Fa, Nicola Zingaretti non entrerà nel governo Conte: "Farò il segretario del Pd"

04 ottobre 2020 a

a

a

"No". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Che Tempo Che Fa ha risposto alla domanda sull'ipotesi di un suo ingresso nel governo. "Sto bene dove sto", ha aggiunto. "Per l'Italia - ha detto - è ora il tempo delle scelte. Io ho scelto di fare il segretario del Pd perché avevo paura due anni fa che questa grande forza politica venisse meno. Dopo due anni, oggi il Partito Democratico è la principale forza politica che tiene in vita un'alternativa alle destre. Quindi gran parte del mio lavoro l'ho fatto e sto benissimo dove sto", ha ribadito Zingaretti.

"Fabio Fazio è tornato in onda?". La prima puntata finisce malissimo: cannonata di Dagospia contro il conduttore

Poi anche ha parlato del futuro del governo "C'è bisogno di un salto di qualità in questa alleanza. Ci abbiamo messo un anno, troppo tempo. Ora siamo arrivati a un approdo positivo. Non si deve stare insieme per paura di perdere ma perché uniti da delle idee: dobbiamo fare un salto di qualità", ha concluso Zingaretti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.