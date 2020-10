Lilli Gruber, delirio su Matteo Salvini a Otto e Mezzo: "Ha fatto esplodere un focolaio". E Sallusti sbotta: "Non è vero"

05 ottobre 2020 a

a

a

Lilli Gruber non si smentisce mai. In onda a Otto e Mezzo, nella puntata di lunedì 5 ottobre, la conduttrice esordisce così: "Matteo Salvini ha fatto esplodere un focolaio". La Gruber fa riferimento al cluster da coronavirus a Terracina. Qui, a Latina, si è registrato un picco di contagi. Tra questi anche uno degli organizzatori della manifestazione elettorale a cui ha preso parte il leader della Lega il 25 settembre scorso, a sostegno del suo candidato a sindaco Valentino Giuliani. Quanto basta alla Gruber per imputare il focolaio all'ex ministro.

“Mi scusi, ma sarò brutale”. Dalla Gruber una clamorosa bocciatura per Conte: stato d'emergenza? Cosa non torna | Video

Un'osservazione che non piace ad Alessandro Sallusti che prontamente interviene: "Cosa c'entra Salvini?". "Sì, intendo il comizio da lui organizzato", precisa la Gruber senza però smuovere Sallusti dalla sua posizione: "No, non è stato Salvini a creare il focolaio, è una sentenza senza senso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.