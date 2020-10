Grande Fratello Vip, “una storia di sesso”: Adua Del Vesco, non tutto finto con Massimiliano Morra. Ma il fidanzato nascosto…

07 ottobre 2020 a

Ormai Adua Del Vesco ha cambiato così tante volte versione dei suoi racconti che il Grande Fratello Vip e i suoi telespettatori non sanno più a cosa credere. Grazie alla diretta no-stop del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è però stato possibile intuire cosa sia successo davvero tra Adua e Massimiliano Morra, che incredibilmente sembrano andare d’amore e d’accordo dopo le cattiverie infamanti che lei ha sparato su di lui da quando è entrata, non ultima quella sulla sua presunta omosessualità. Nella scorsa puntata i due hanno rivelato di non aver mai avuto una storia, ma che era tutto finto a favore di telecamere: non sanno che ci aveva già pensato Alberto Tarallo a smascherarli.

Tra l’altro Massimiliano ha mostrato un po’ di risentimento nei confronti di Adua per questa storia del gay: “Lo sai bene che non lo sono e non farmi scendere nei dettagli”. Non è la prima volta che Morra lascia intendere che ci sia stato quantomeno un rapporto di sesso tra i due, al punto che anche altri concorrenti hanno iniziato a curiosare. “Quindi stavi con Giuliano ma sei stata anche con Massi?”, ha chiesto Enock mettendo in imbarazzo la Del Vesco, che ha preferito rimanere in silenzio. In pratica una ricostruzione plausibile è che Adua sia sempre stata con il suo attuale fidanzato (racconta una frequentazione che va avanti da 14 anni), che è dovuto rimanere all’ombra di Garko prima e di Morra poi. Con quest’ultimo però pare che la Del Vesco abbia effettivamente avuto qualcosa oltre la storia finta: sarà per questo che lei è ancora piena di rancore nei confronti di lui? Alla prossima puntata di questa telenovela.

