Grande Fratello Vip, "non mi rompere più il ca***": Elisabetta Gregoraci trova Pierpaolo seminudo a letto con Guenda e impazzisce

Uno scherzo che la dice lunga, anzi lunghissima. Siamo al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5, dove la coppia Elisabetta Gregoraci-Pierpaolo Pretelli continua ad "annusarsi". Peccato che lui abbia teso un brutto scherzo a... Maria Teresa Ruta. Infatti, si è fato trovare a letto con Guenda, prorpio la figlia della Ruta. Tra l'altro, erano entrambi seminudi. E quando la Gregoraci li ha visti ha sbroccato. E di brutto. "Non mi rompere più il ca***, non parlare più di amicizia speciale", ha urlato in faccia all'ex velino. Dunque, ha cercato la Ruta, madre di Guenda, per parlarle e spiegarle quanto accaduto. Ma, come detto, era tutto uno scherzo organizzato dagli altri coinquilini. Uno scherzo a cui aveva preso parte la stessa Gregoraci. Tanto che Maria Teresa Ruta, che per qualche minuto ha creduto al flirt della figlia con Pretelli. E la Gregoraci, la parte della donna gelosa, la ha recitata benissimo...

