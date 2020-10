Striscia la Notizia, scandalo-Alitalia: sapete che fine hanno fatto i vostri soldi? Un servizio bomba

09 ottobre 2020 a

Uno scandalo targato Alitalia, sul quale punta i riflettori Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 8 ottobre. Il punto è che durante il lockdown da coronavirus, Alitalia ha venduto decine di milioni di euro in biglietti per aerei che però, a causa dell'emergenza, non sono mai decollati. Voli che Alitalia dovrebbe rimborsare. Peccato però che i rimborsi tardino ad arrivare. Ma non è tutto. Per ottenere delle risposte, i viaggiatori in attesa del rimborso sono costretti a rivolgersi a un call center a pagamento, tutt'altro che economico. Un discreto scandalo, sul quale indaga l'inviata di Striscia Rajae Bezzaz, nell'arduo tentativo di ottenere qualche risposta da Alitalia.

