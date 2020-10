Oggi è un altro giorno, Serena Bortone spiazzata: il figlio della donna che sfidò Mussolini si blocca in diretta

09 ottobre 2020 a

a

a

Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, ha ospitato il signor Paolo, figlio di una delle tre ragazze che negli anni del fascismo osarono sfidare il Duce, per un motivo che oggi ci sembrerà scontato: chiedevano di poter giocare a calcio come gli uomini. Paolo spiegando la vicenda di sua madre, però, a un certo punto si è bloccato per l’emozione del racconto, confessando alla conduttrice: "Mi scusi, ho pensato…". La Bortone allora è intervenuta per metterlo a suo agio: “La ringrazio davvero di essere con noi oggi”.

"Ovviamente non mi tocco", "Addirittura?". Bonolis, gaffe-coronavirus su Rai 1: scintille con Serena Bortone

Paolo aveva già manifestato delle incertezze chiedendo a Serena Bortone se potesse proseguire o se invece la conduttrice volesse fare delle domande. Quest’ultima, vedendolo un po’ incerto, aveva già cercato di incoraggiarlo, dicendogli: "Stia tranquillo: la ringrazio davvero per essere con noi oggi, mi fa molto piacere", aveva chiosato la Bortone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.