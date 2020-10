Otto e Mezzo, Lilli Gruber e lo sfregio a Salvini: “Siamo andati troppo alti, abbassiamo il livello”

10 ottobre 2020 a

a

a

“Siamo andati troppo alti, volevo interrogarti su una questione meno alta, ovvero Matteo Salvini”. Lilli Gruber ha trattenuto a fatica un sorrisetto quando nomina il segretario della Lega a Otto e Mezzo. Dopo aver parlato di coronavirus, morte e religione, la conduttrice di La7 si è rivolta a Pino Corrias per un commento sull’ex ministro, che accusa il governo presieduto da Giuseppe Conte di strumentalizzare la pandemia. A sorpresa l’ospite della Gruber ha affermato che è in corso una sorta di strumentalizzazione, ma non da parte dell’esecutivo: “Sfogliando i giornali rimango abbastanza sorpreso, ci sono allarmi continui che non si realizzano. È successo sulle mascherine, sulla scuola, sui banchi… eppure leggevo editoriali in cui giornalisti autorevolissimi sostenevano che a settembre ci sarebbe stato l’inferno. Io non vedo allarmi a vantaggio politico del governo, semplicemente ci sono epidemiologi e comitati scientifici che dicono che bisogna rispettare delle regole con una certa disciplina. Invece - ha chiosato Corrias - gli allarmi dell’imminente catastrofe fanno parte della propaganda politica”.

La nave Gregoretti? Non proprio, cosa esce di bocca a Lilli Gruber: uno "sfregio" a Salvini, Travaglio se la ride

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.