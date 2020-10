Otto e Mezzo, Lilli Gruber: "È arrivata un'Ansa di Salvini", l'Italia diventa uno Stato di polizia col nuovo Dpcm?

12 ottobre 2020 a

A Otto e Mezzo - il talk politico condotto da Lilli Gruber su La7 - l’argomento principale è ovviamente il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte, che sarebbe dovuto essere firmato già in serata ma che è stato rimandato di 24 ore su richiesta dei governatori delle Regioni che hanno chiesto più tempo. “Evidentemente c’erano delle divergenze”, ha commentato la padrona di casa che ha poi dato conto di un’ultim’ora firmata Matteo Salvini: “Non più di sei persone a casa ciascuno - ha dichiarato il segretario della Lega in merito alle nuove restrizioni in arrivo sulle feste private - perché sette porta sfortuna? Togliamo la polizia dalle strade e la trasformiamo in psico-polizia per controllare i condomini? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia”.

“Alla luce di queste parole di Salvini, perché avrebbe senso stare in pochi anche nelle proprie case?”, ha domandato la Gruber all’immunologa Antonella Viola. “Il contagio avviene soprattutto quando ci rilassiamo - è stata la replica - a casa togliamo la mascherina e stiamo in un ambiente chiuso per tante ore, magari si ricevono amici o parenti e ci si stringe attorno ad un tavolo. Questa è una classica situazione di contagio, mentre a lavoro si presta generalmente grande attenzione. Quindi va bene organizzare una cena però rispettando le distanze e tenendo la mascherina, sono d’accordo con il suggerimento del governo di evitare di organizzare feste o serate con più di sei persone”.

