Grande Fratello Vip, menzogna in bagno di Maria Teresa Ruta? Matilde Brandi la massacra: altra rissa

Francesco Fredella 14 ottobre 2020 a

a

a

E sbotta di nuovo Stefania Orlando. La casa del Grande Fratello Vip - reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - è una polveriera. Tutto inizia dopo una rivelazione di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi. Poi arriva è lo scontro di fuoco tra Dayane Mello e Stefania. Rewind. Maria Teresa e Matilde sono ormai ai ferri corti. Questo provoca la rottura quando, davanti alla Brandi, Maria Teresa cambia versione dei fatti su una questione di cui si parlava in bagno. Insomma un altro futile motivo accende la miccia. E quando si consuma lo scontro tra Dayane e Stefania spunta la frase choc: “Tutti amici per la vita in questa casa”. E scoppia un’altra bufera. Dopo la lite in diretta tra Maria Teresa e la Brandi, si preannuncia un nuovo capitolo: la Orlando mette alle strette Dayane.

Grande Fratello Vip, "nuovo concorrente gay": la bomba di Alfonso Signorini, effetto-Zorzi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.