Verissimo, il pianto disperato di Federica Panicucci: "Te l'ho detto, non l'ho mai superato". Morte del padre, un racconto straziante

Un'ospitata toccante, commovente, quella di Federica Panicucci a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 17 ottobre. Emozioni e lacrime, per la conduttrice di Mattino 5, che ha presentato il suo nuovo libro ed è subito partita dalla morte di suo padre, Edo, scomparso a 77 anni: "Ci sono momento in cui devi vivere il dolore per elaborarlo", spiega la Panicucci, 52 anni, con voce spezzata. "Ti dissi che non lo avevo ancora superato", aggiunge per poi scoppiare in lacrime. Poi si spende anche sulla separazione da Fargetta, che risale ormai al 2015: "Affetto, vite trascorse insieme e amore per i propri figli. Questo è il tratto distintivo che devono avere due genitori che si separano", ha commentato. E ancora: "Rimane il ricordo di ciò che c'è stato e il rispetto reciproco". La Panicucci, ricorda anche poi di avere avuto dei problemia ad accettare il suo corpo: "Vedevo le mie gambe troppo magre, fino a 35 anni non le mostravo. Oggi sono più matura e ho accettato il mio corpo", ha concluso a Verissimo.

