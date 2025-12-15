Ylenia Carrisi, la bomba di Romina: "Cosa ci ha detto la polizia"

L’amore resta, anche se la convivenza era impossibile. Chiarisce che la fine del matrimonio fu una sua scelta, non per infedeltà o droga come scritto dai media: "Non stavo bene con lui né con me stessa". Oggi i rapporti sono buoni, ma non si vedono. Ricorda con affetto la suocera Jolanda , un legame profondo come madre-figlia.Il momento più toccante è dedicato alla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994. Romina mantiene la sua convinzione: "Non è morta, era un essere di luce".

Il dolore materno è descritto come ondate che lasciano vuote: "Ti assale all’improvviso e ti abbandona nel vuoto". Ylenia era libera, bellissima senza esserne consapevole, e rimproverava alla madre occhi spenti. Sulle indagini, Romina è critica: "Non sono state fatte bene. La polizia ci ha raccontato la qualunque per farci andare via". Si sentì scomoda per aver portato "luce in luoghi bui". L’FBI rifiutò il caso perché Ylenia era maggiorenne e italiana. Romina è tornata più volte a New Orleans, città "negativamente misteriosa", convinta che la figlia sia stata rapita o ingannata in una situazione più grande di lei. Le segnalazioni non hanno mai dato esiti concreti.