Che tempo che fa, il "risveglio" di Greta Thunberg: "Mi incontravano solo per una foto", presa per i fondelli dai potenti del mondo

Ospite d'onore da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, nella puntata di domenica 18 ottobre, ecco Greta Thunberg, l'attivista green che da qualche tempo era scomparsa, almeno un poco, dai radar. Un lungo intervento, nel corso del quale si è anche confrontata con Jane Fonda e in cui ha ribadito i suoi cavalli di battaglia nella lotta per l'ambiente. Ma una frase, forse, ha colpito più delle altre. Si parlava dei suoi tour attorno al mondo e degli incontri con leader e capi di stato, tutti pronti a sorridere al suo fianco per poi cambiare poco e nulla nelle loro politiche. E la Thunberg ha una sorta di illuminazione: "Ho avuto delle volte l’impressione che molti avevano voglia di incontrarmi solo per fare una foto. Però è vero a volte le cose sembrano poco reali, sembra strano, molto una messa in scena". Così riferendosi agli incontri con i leader mondiali. E, probabilmente, le cose sono andate proprio come ipotizzava...

