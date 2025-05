Domenica In, Mara Venier a Jerry Calà: "Con le altre donne?"

"Com'eri quando hai girato 'Sapore di mare'?": Mara Venier lo ha chiesto scherzosamente a Jerry Calà, che è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In su Rai 1. I due sono stati marito e moglie per diversi anni in passato. E l'attore ha risposto: "Com'ero? Tu lo sai benissimo Mara!". "Io lo so benissimo com'eri, ma non lo posso dire pubblicamente perché è l'ultima puntata", ha replicato la conduttrice. "Ero allegro, sbarazzino e tanto entusiasta del mio lavoro", ha risposto l'ex marito della conduttrice.

"Eri molto generoso, no? Ti davi molto no?", ha insistito la Venier. Poi, guardando dritto nella telecamera, ha lanciato una frecciatina: "Mi riferisco alle signorine che lavoravano con te e che se ci stanno guardando oggi, sanno a cosa mi riferisco". "Sì, Mara ero così, lasciavo tante mance anche ai ristoranti", ha spiegato l'attore. Che alla fine ha ringraziato la conduttrice per non averlo mai abbandonato: "All'epoca io e Mara stavamo insieme e quando a lei proponevano dei film rifiutava perché 'bastava un solo attore in casa'. È una grande donna. Lei ha sempre cercato di farmi restare con i piedi per terra e per questo la devo ringraziare". "L'ho fatto con amore", ha replicato Mara.