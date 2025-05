Domenica In, Venditti spiazza la Venier: "Tu sei strana"

"Tu sei 'strana' Mara, sì. Non voglio dire straordinaria perché lo dicono tutti. 'Strana' - in senso positivo - per questo mondo perché tu riesci a essere te stessa in qualsiasi situazione. Prima, sono entrato in studio con 'Ci vorrebbe un amico' e credo che tu sia un'amica perfetta, tu porti verità ed è difficile trovare questo al giorno d'oggi": Antonello Venditti lo ha detto a Mara Venier nello studio di Domenica In su Rai 1. Il cantante è stato il primo ospite dell'ultima puntata di questa stagione.

Prima dell'intervista, l'artista ha intonato una delle sue canzoni più famose, "Alta Marea". "La cosa meravigliosa di cantare le proprie canzoni è che dentro c'è sempre una parte di te - ha raccontato Venditti - ad esempio, quando canto l'inno della Roma io mi sento dentro a un coro... Divento il coro di me stesso. Quest'anno, poi, devo ringraziare una grande persona, che è anche un amico, Claudio Ranieri (allenatore della Roma, ndr) che dopo andrò a vedere allo stadio".