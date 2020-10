Le Iene, indiscrezione di Dagospia su Nina Palmieri e Veronica Ruggeri: "In onda così, ma fuori..."

19 ottobre 2020 a

Le primedonne de Le Iene non si parlano. Questa l'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia e che vede protagoniste Nina Palmieri e Veronica Ruggeri. Le due, che conducono con Roberta Rei la seconda puntata settimanale del programma di Italia Uno alternandosi a un trio maschile, non andrebbero molto d'accordo.

"A Cologno Monzese - scrive Candela - si mormora che il rapporto tra le due invitate Ruggeri e Palmieri non sarebbe idilliaco. Pur conducendo insieme lo stesso spazio le due iene di fatto non avrebbero alcun tipo di rapporto e dialogo, se non in onda. Sarà vero?" si chiede anche se per ora non è dato sapersi.

