Grande Fratello Vip, "se dovessi uscire...". E subito la strana scelta della regia: per Dayane Mello si mette malissimo?

Francesco Fredella 21 ottobre 2020 a

E amicizia fu. Al Grande Fratello Vip, teatro di emozioni e scontri, arriva pure la good news: Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda, e Dayane Mello si giurano amicizia estrema. Per sempre. “Ci sarò per te”, dice la Mello. Che continua: "Ti vedo più forte adesso e così ti voglio. Ero sconvolta dall'uscita di Matilde, me ne sono accorta solo quando è uscita dalla Porta Rossa". Rosalinda è una donna diversa, nuova. Non è più Adua. "Adesso mi sento una persona nuova e anche tu devi rimanere positiva. Tu hai una personalità con mille sfaccettature, sai essere tante cose e la gente lo ha visto", dice a Dayane durante la chiacchierata. Un forte abbraccio. Evviva l’amicizia. “Se dovessi uscire (cosa probabile, visto che è in nomination con Maria Teresa Ruta e Elisabetta Gregoraci, ndr) non ti voglio mai veder piangere, fai parte della mia famiglia ormai e ci sarò sempre", conclude la Mello.

