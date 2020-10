Grande Fratello Vip, volano parole grosse contro Myriam Catania: "Ubriacona, cambiati quegli stivaletti di plastica"

Francesco Fredella 22 ottobre 2020 a

Adesso parla Myriam Catania, che le suona di santa ragione a Franceska Pepe dopo le parole grosse volate nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La super provocatrice Franceska l’aveva definita: “Un’ubriacona con gli stivali di plastica". Una doccia gelata per la nipote di Simona Izzo, che risponde dalle colonne di Chi. “Al Grande Fratello Vip mi controllavo molto, è per questo che la sera mi piaceva bere un bicchiere di vino: non perché fossi un’ubriacona, ma perché volevo abbassare le mie difese. Così mi sentivo disinibita, avevo più slanci e volevo far vedere a tutti che bisogna far cadere le maschere. Ma c’era chi non voleva sciogliersi, come Enock e Matilde”, racconta. A Live-Non è la d’Urso la Pepe ha rincarato la dose: “Cosa dovrei dire io che ha quegli stivaletti di plastica che non si cambia dalla prima puntata e che ha preso nel peggiore bar di Caracas“. Caso chiuso? Forse.

