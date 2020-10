È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e la pandemia: "Sono agitata, non ne ho motivo". Un toccante sfogo su Rai 1

22 ottobre 2020 a

Vivere nella paura. Del coronavirus. Una paura che, evidentemente, percepisce anche Antonella Clerici. E non lo nasconde. Siamo a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1. E nella puntata di giovedì 22 ottobre, la conduttrice ha iniziato con una lunga anteprima in cui ha parlato proprio di questo nefasto momento, con il coprifuoco in diverse regioni e tutti i disastri che dobbiamo affrontare quotidianamente. La Clerici ha poi detto di essere vicina al pubblico e di essere rimasta impressionata nel vedere Milano deserta avvicinandosi agli studi. Dunque ha aggiunto di voler regalare "leggerezza e serenità ai telespettatori", quello che sa fare meglio di tutto. Eppure, la Clerici ha confessato: "Mi agito. Oggi sono agitata e non ne ho motivo". Eppure, di ragioni per essere agitati ce ne sono. E lo condividiamo tutti quanti.

