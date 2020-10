Oggi è un altro giorno, gaffe clamorosa di Barbara Alberti: "Ah, è morta?". Poi rincara con le erezioni: gelo su Rai 1

23 ottobre 2020 a

a

a

Barbara Alberti è una ospite sensazionale per la televisione ma al tempo stesso pericolosa perché non sai mai cosa potrebbe dire. Accolta da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la scrittrice ha commesso una gaffe inattesa su Franca Valeri, che lo scorso agosto è scomparsa alla veneranda età di 100 anni. “Ci ha lasciati?”, ha commentato sconvolta la Alberti, che ha spiazzato la conduttrice di Rai 1 per il fatto di non essere a conoscenza della morte della grande attrice. Poi la scrittrice ha dato spettacolo con alcune frasi provocanti delle sue: “Con i figli ci ho giocato, sono stata un clown. Tutti sbagliato, figliare è errare. Appena fai un figlio ha già sbagliato perché hai perpetuato l’orrore umano”. Non contenta ha poi fatto questa esternazione sul sesso maschile: “Mi fanno pena per la loro disgrazia naturale ovvero l’erezione, un brutto tiro della nascita. Questo è il dramma di tali creature, invece le donne sono libere”.

Nero su bianco, la "vendetta" di Alberto Matano contro Lurella Cuccarini: una grossa sorpresa in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.