Tu sì que vales, Sabrina Ferilli confessa il suo segreto: "Ecco perché non ho avuto figli"

24 ottobre 2020 a

a

a

Sabrina Ferilli, giudice popolare di Tu sì que vales, non ha figli. Lei ha spiegato che ha provato ad adottarne uno, ma non ha avuto fortuna. Nonostante questo non ne ha fatto una malattia: "Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo”. Ogni sabato sera la Ferilli è in onda con Tu sì que vales. "Quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto. Volevo essere autonoma, e avere poca gente intorno ma di qualità”, ha confessato l'attrice roman.

"Se un medico ti guarda te la leva". Prego? Gerry Scotti apre il fuoco contro Sabrina Ferilli, gelo in studio

Un piccolo retroscena su Maria De Filippi e Sabrina Ferilli lo offre Platinette sulla sua rubrica pubblicata sul settimanale DiPiù Tv: "Cosa non funziona in Tu sì que vales in onda il sabato sera su Canale 5? Niente. Assolutamente niente. Dalla scelta dei concorrenti (dai più talentuosi fino a quelli che finiscono nella Scuderia Scotti) passando per il feeling tra giurati fino agli scherzi irresistibili di cui è vittima Sabrina Ferilli", scrive Platinette

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.