Tu si que vales, Sabrina Ferilli: "Tra gag e piccole situazioni...", una clamorosa scoperta

Maurizio Costanzo 24 ottobre 2020

Il sabato, oggi, va in onda, su Canale5 ormai da parecchie settimane Tu si que vales, un programma che si basa su alcuni numeri di attrazione, con una giuria divertente. Ma la più divertente di tutti è Sabrina Ferilli nel ruolo di capo della giuria popolare. Non ho mai visto un'attrice del suo calibro e della sua notorietà divertirsi a piccole gag, a piccole situazioni, con la spontaneità della Ferilli. Complimenti. Solo le grandi attrici sanno essere semplici in quel modo.

Ormai da anni, il sabato e la domenica su Raiuno, un giorno alle 6.30, un altro, se non sbaglio, alle 8.30, va in onda Uno mattina in famiglia. Il programma è condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, con la partecipazione di Gianni Ippoliti. Fa ottimi ascolti malgrado l'ora non propizia, ma questo lo si deve alla miscela degli argomenti e alla bravura di Michele Guardì che presiede all'insieme. È un vero programma di intrattenimento, in quanto intrattiene le persone che si sono svegliate da poco e se non hanno la fretta di sempre è solo perché si tratta di sabato e di domenica.

Daria Bignardi continua ad essere alla guida di un talk show dal titolo L'assedio, sul canale Nove il mercoledì alle 21.25. Trovo che Daria sia brava e sappia fare al meglio questo lavoro. Parlare di lei mi consente di complimentarmi con chi si occupa di due canali, l'8 e il Nove, per la presenza di programmi diversi da quelli che possiamo trovare sui canali Rai o Mediaset. Sempre sull'8, tutti i giorni, c'è Ogni mattina, un programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, con molti ospiti e sapienza di intrattenimento.

