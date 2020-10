Oggi è un altro giorno, "molte donne non hanno il coraggio di farlo": disastrosa gaffe di Beppe Convertini con l'ex signorina buonasera, gelo su Rai 1

26 ottobre 2020 a

Beppe Convertini si è reso protagonista di una gaffe molto divertente durante Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta in diretta da Serena Bortone su Rai 1. Tra gli ospiti delle puntata c’era Gabriella Farinon, conosciuta come la “signorina buonasera” di Viale Mazzini dal 1961 al 1968. La bellissima attrice si è presentata in collegamento con una bella chioma biondo platino che ha tratto in errore Convertini, il cui intento era ovviamente quello di essere galante e di fare un complimento all’ospite: “Ha il coraggio di portare il colore dei suoi capelli, perché molte donne non lo hanno di portare un colore così”. Facile capire il leggero imbarazzo della Farinon e dei presenti in studio, per i quali era chiaro a tutti che quello dell’attrice non fosse il suo vero colore di capelli. Forse Convertini aveva scambiato la tinta per un bianco naturale, allora è intervenuta la Bortone a sdrammatizzare: “Beppe, ti devo insegnare un po’ di cose”.

