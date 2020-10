Grande Fratello Vip, raptus di Patrizia De Blanck: "Buffona, personaggio inutile, alla tua età...", valanga d'insulti a Maria Teresa Ruta

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

Senza freni. Senza vergogna. La contessa Patrizia De Blanck, uno dei personaggi di spicco di questa edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tira fuori le unghie: “Non ci sono fazioni”. Giada, la figlia della contessa, non si è fatta sentire in nessun modo: niente aerei con messaggi e nemmeno video per la produzione.

I nervi sono a fior di pelle e sbotta quando ascolta la voce di Maria Teresa Ruta. "Ma cosa urla, ha una certa età ormai, anche come si muove. È un personaggio inutile”, una doccia gelata. "Fa sempre la buffona”. Insomma, la contessa vorrebbe un po’ di relax e silenzio. "Posso capire se lo fa una delle ragazze, ma la maniera di interagire è sbagliata, può fare la buffona per un momento, non per ventiquattro ore di seguito!", continua la De Blanck. Guai a chi le parla di fazioni: per lei nella casa bisogna stare uniti. Non ha ancora compreso il vero senso del gioco e della strategia.

