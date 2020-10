Otto e Mezzo, “lockdown totale è ipotesi realistica”: l'anticipazione di Lilli Gruber, arriva il Cts in diretta

29 ottobre 2020 a

“Lockdown totale, ipotesi realistica”. Sarà questo il filone della nuova puntata di Otto e Mezzo, con Lilli Gruber che su La7 converserà con i suoi ospiti riguardo all’attuale situazione epidemiologica dell’Italia, e soprattutto ai fermenti che scuotono la politica. Dopo che anche Emmanuel Macron si è arreso all’evidenza di una seconda ondata peggiore della prima, proclamando il fallimento del coprifuoco dopo una settimana e varando il lockdown nazionale fino a dicembre, il premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di una serrata generale, ma solo nell’estremo caso in cui tutte le misure finora adottate dovessero risultare non sufficienti. Vedendo però come continua a crescere la curva dei contagi e soprattutto quella dei morti e ricoveri, l’impressione è che purtroppo il lockdown potrebbe arrivare ben prima di dicembre, fissato da Conte come limite temporale entro cui aspettare che le attuali restrizioni facciano effetto. Dalla Gruber si parlerà quindi dell’ipotesi della serrata che prende ogni giorno sempre più forza, e lo farà anche con Luca Richeldi dell’ospedale Gemelli di Roma nonché membro del Comitato tecnico scientifico che sembrerebbe spingere per misure più drastiche.

