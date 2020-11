Live-Non è la d'Urso, Gabriele Rossi confessa: "Io e Gabriel Garko amanti, a 19 anni..."

Francesco Fredella 02 novembre 2020 a

Adesso parla Gabriele Rossi. Dopo il coming out di Gabriel Garko, l’ex concorrente del Grande Fratello decide di parlare. Definito “amico speciale” di Garko, finalmente Gabriele Rossi riavvolge il nastro. Racconta tutto: dalla sua timidezza alla discrezione. “Vengo da una famigli umile, ho dedicato la mia adolescenza alla danza e alla recitazione”,dice Rossi. “C’è un tempo giusto per ognuno per sistemare un aspetto della vita”, continua.

E Rossi dice di non aver mai nascosto la propria omosessualità per motivi di lavoro. “Ho conosciuto Gabriel Garko a 19 anni, siamo stati amanti perché lui era fidanzato”: una cannonata quella di Rossi. “Erano gli anni in cui le sue fiction erano fortissime. Lui aveva 36 anni, la sua vita mi faceva un po’ paura. E dopo 10 anni ci siamo ritrovati”, precisa Rossi. Che parla senza segreti della storia con Garko. “Nel 2017 ci siamo rivisti, non da amanti. Ma da fidanzati. L’ho amato tanto, l’ho aspettato per 4-5 anni sperando che tornasse dopo la prima volta 10 anni fa. Ora siamo amici. Ma per davvero”, conclude.

