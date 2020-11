Grande Fratello Vip, rissa brutale tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia: "Gatta in calore", "Devi tacere"

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Senza filtri. Senza freni. Antonella Elia non nega quello che prova guardando i Gregorelli, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Siamo alla puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini trasmessa su Canale 5 lunedì 2 novembre. Secondo la Elia il comportamento dell’ex di Flavio Briatore non è dei migliori nei confronti di Pierpaolo. L’opnionista tuona: “Ti sei sciolta un po’?” . E piovono commenti di ogni tipo. Quella della Elia sembra una vera e propria cannonata. Fortissima. Ma il web non ne può più dei Gregorelli. Anche la Orlando è scettica. Alla fine tocca ad Alfonso alzare il tiro mettendo un po’ di pepe. Il conduttore mette in collegamento Pierpaolo con sua madre ed è subito gaffe. “Siete imbarazzati?”, tuona Signorini. La signora Margherita, madre di Pierpaolo, non si esprime. Sembra piacerle Elisabetta. Ma frena, bruscamente. “Deve scegliere lui”, dice. Poi lo scontro degenera: "La tua storia con Pretelli è solo una performance falsa", attacca la Elia. E la Gregoraci: "Taci, c'è gente fuori che mi guarda, modera il linguaggio". E ancora, Elisbetta ha aggiunto: "Il termine che hai usato l'altro giorno, gatta in calore, non mi è piaciuto affatto. Tu sei lì fuori e spari giudizi senza pensare alla gente che ci sta guardando fuori, non mi piaci per nulla". E gli stracci continuano a volare.

