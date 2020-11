L'eredità, "ci speravo". Impensabile errore, Flavio Insinna gela il campione: come sfuma la vittoria

04 novembre 2020 a

a

a

Altra doccia gelata a L’Eredità. La Ghigliottina riserva una grossa delusione al campione Massimo. La sua risposta alla prova finale sembra combaciare alla perfezione con le 5 parole-indizio, ma Flavio Insinna lo gela spegnendogli letteralmente il sorriso di gioia già stampato sul volto: "Speravo mi dicessi che ti si era accesa una lampadina".

Le cinque parole da collegare erano "realtà", "moda", "tv", "prodotto" e "mente". Per Massimo la risposta giusta è "immagine". Tutti pronti per festeggiarlo, ma Insinna frena gli entusiasmi: "Speravo mi dicessi che ti si è accesa una lampadina […] in questo momento è come tirare un calcio di rigore". La risposta corretta, infatti era "locale". E tanti saluti ai 21.250 euro del montepremi.

