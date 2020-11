Striscia la Notizia, Vittorio Sgarbi ridotto così alle 5 del mattino: un video (molto) imbarazzante

04 novembre 2020 a

“Un momento di altissima televisione”. Così Striscia la Notizia - il tg satirico di Canale 5 - ha commentato ironicamente quanto accaduto stanotte durante la diretta di Rete 4, dove Nicola Porro stava conducendo uno speciale sulle elezioni presidenziali americane. Ad un certo punto Vittorio Sgarbi ha ceduto al sonno e ha chiuso gli occhi, con il conduttore che non è riuscito a svegliarlo: “Non è che ti stai addormentando? Vittorio! Niente, si è addormentato completamente, è andato. Spero che questo non succederà ai nostri telespettatori, anche dietro le quinte se la stanno ridendo”. Il tg satirico di Antonio Ricci ha però parzialmente “scagionato” il noto critico d’arte, al quale va reso merito di aver resistito fino alle 5 del mattino, cedendo solo quando ormai dagli Stati Uniti non arrivavano più aggiornamenti rilevanti.

