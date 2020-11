Grande Fratello Vip, "lì si lava poco": a Maria Teresa Ruta sfugge il "segreto sporco" della contessa De Blanck

04 novembre 2020 a

Non toccatele i capelli altrimenti Patrizia De Blanck perde le staffe. La conferma si è avuta al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La contessa si è risentita particolarmente quando Stefania Orlando ha “osato” introdurre l’argomento, venendo subito caldamente invitata a farsi gli affari propri. Non capendo cosa abbia detto di male, la Orlando è rimasta di sasso e ha cercato spiegazioni da Maria Teresa Ruta: “Tu hai detto qualcosa ad alta voce? Allora ti dico che non vuole che si sappia che si lava poco… Hai capito? Che si lava poco i capelli”. Non sarebbe la prima volta che la De Blanck reagisce male a questa cosa della presunta scarsa igiene, che tra l’altro era stata lanciata dal salotto di Barbara d’Urso già all’inizio del GF Vip. Voce che a quanto pare può essere confermata direttamente anche dai concorrenti del reality, almeno per quanto riguarda la spinosa questione dei “capelli”.

