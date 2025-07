Enrico Valenti, lutto a Mediaset: morto il genio dietro a "Uan" di Bim bum bam

Lutto a Mediaset, se ne va a soli 71 anni Enrico Valenti, un uomo che ha costruito una buona fetta del mito televisivo italiano soprattutto per chi era giovanissimo negli anni Ottanta.

Valenti è infatti passato alla storia come "il papà di Uan", il leggendario pupazzo animato spalla di un Paolo Bonolis quasi agli esordi a Bim bum bam, il più famoso contenitore per bambini della televisione italiana.



Membro del Gruppo 80 (compagnia di animazione che aveva fondato nel 1980 insieme a Kitty Perria), era la mente dietro ai "fratellini" di Uan, come Five e Four anche loro protagonisti della tv per bambini sulle altre reti del gruppo Fininvest.

Uan, l'inconfondibile peluche rosa e ciuffo fucsia, quello di "Piolo", ha debuttato nel 1983 ed è rimasto amatissima mascotte del programma fino al 1999, un anno prima della definitiva chiusura di Bim bum bam, e ha interagito negli anni con altri conduttori come Manuela Blanchard, Carlo Sacchetti, Debora Magnaghi, Carlotta Pisoni Brambilla, Roberto Ceriotti, Marco Bellavia, Alessandro Gobbi, Licia Colò. Buona fetta del successo del pupazzo era dovuta anche alla voce che gli ha "regalato" Giancarlo Muratori, perfettamente coordinata con l'animazione di Valenti e Perria.