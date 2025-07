Reazione a catena, "Marconi": ignoranza totale, insulti sui Vento in poppa

"Sembrava troppo facile e infatti lo è", scrive un telespettatore di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Appena finita l'Ultima catena, si scatena il panico su X con contorno di feroci polemiche contro le campionesse, le Pane al pane, e pure contro i loro sfidanti, i Vento in poppa.

Un trio giovane e tutto maschile, composto da Antonio, Michele e Tommaso: "Ci piace il mare, veniamo da Portici ed Ercolano", spiega Michele tra gli applausi del pubblico "di casa", lo Studio 2 di Napoli. Sono però protagonisti di due strafalcioni diventati virali sui social. In un caso, proprio Michele scambia Ultimo con Mahmood: "Non sa di aver appena fatto la gaffe più divertente di sempre", scrive una utente da casa.

Peggiore, decisamente peggiore, quella "storica" alla Intesa vincente. La parola da far indovinare al compagno di squadra è "Guglielmo Marconi" ma la formula usata è un disastro: "Chi - scoperto - America", al posto di "Radio". I due giocatori si accorgono troppo tardi dell'errore madornale, mentre il loro amico risponde "Cristoforo Colombo". Giusto, se non fosse clamoroso il passo falso a monte.

"Capisco l'emozione, capisco, tutto però 'E che ca***o'", "Ehi, quando Guglielmo Marconi ha scoperto l'America quattro secoli dopo avrà portato qualche radiolina ai nativi?" e giù di meme e sfottò su X.

All'Ultima catena arrivano così le campionesse in carica, con un montepremi da 108mila euro che diventano alla fine 13.500 euro. Due le parole indizio, "Specie"e "Pupilla": la parola da azzeccare è "Protetta", ma le toscane non ci arrivano e scatta la gogna dei telespettatori in tempo reale.

"Capisco una, ma sono in 3, come cavolo si fa", "Ma com'è possibile?", "Ma che c***o è una pupilla primitiva", "Avete rotto le scatole non gioco più ecco!", "Ma come primitiva? Non riescono proprio a beccare l'ultima parola, ne dicono sempre una che non c'entra niente", "Niente neanche stasera, pur con una parola facilissima, non indovinano", "È 'protetta' la parola... Pupilla = protetta. Vi ha mandato fuori strada sta pupilla", "Non ci posso credere, in tre non l'hanno presa ma è scritta!", "Ma seriamente non viene in mente protetta?", "Però è davvero banale ma non la indovineranno". Infatti...