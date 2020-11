GF Vip, mistero del televoto annullato: "Paolo Brosio e Andrea Zelletta coinvolti?", un imprevisto sconvolge il reality

05 novembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip ha annullato il televoto a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Colpo di scena davvero inaspettato per il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, e che fa anche un po’ sorridere, dato che quasi ogni settimana scoppiano dei casi da squalifica: i più clamorosi quelli di Francesco Oppini e soprattutto di Paolo Brosio, che è stato risparmiato per quell’intercalare ‘Dio bo**’ che invece era costato la cacciata a Denis Dosio. Invece stavolta che ci sarà per davvero un provvedimento disciplinare, nessuno tra i telespettatori del GF Vip ha minimamente capito di cosa si tratta. Le ipotesi più gettonate riguardano Andrea Zelletta, dato che nella scorsa puntata Brosio era stato punito con la nomination per aver infranto le regole del reality, parlando ai concorrenti di cose che non dovevano sapere. Lo stesso però aveva fatto l’ex tronista di Uomini e Donne, che aveva trascorso un paio di giorni fuori dalla casa per non meglio precisati “motivi personali”. Al suo rientro Zelletta aveva svelato i nomi dei nuovi concorrenti, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma, ma l’aveva fatta franca: cosa che a Brosio non era andata affatto giù. E allora il provvedimento disciplinare potrebbe riguardare Zelletta, seppur in ritardo? Anche se a questo punto non si può escludere nulla.

"Ma che razza di...". De Blanck estrema, la frase-choc sulla madre di Zorzi: caos al Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.